Як королева Єлизавета ІІ могла ввічливо завершити нудну розмову

Монарша персона використовувала кілька натяків своїм помічникам.

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Став відомий секрет королеви Єлизавети ІІ, як можна швидко закінчити нудну розмову. Про це пише Glamour.

Як розповідає лакей Її Величності, монарша персона завжди елегантно натякала, що зустріч варто зупинити, якщо їй було нецікаво.

Виявилося, що в королеви був секретний знак, який вона подавала своїм помічникам, які допомагали монарху уникнути неприємного співрозмовника.

Королева Великобританії використовувала свою помаду, за допомогою якої давала знак своїм фрейлінам, що час піти звідси. Вона діставала помаду і наносила її на губи без дзеркала, що і було сигналом її готовності залишити захід або закінчити розмову, яка їй набридла.

[ + – ] Королева Єлизавета ІІ Фото: Royal Air Force/Twitter

Також монарх використовувала свою сумочку, переміщаючи її з руки в руку. Це також означало, що вона хоче покинути це місце та закінчити неприємну розмову. Під час цього хтось із підлеглих королеви мав підійти та допомогти їй ввічливо завершити розмову. Такий прийом Єлизавета ІІ використовувала, коли хотіла піти з банкету чи урочистої вечері.

Нагадаємо, в мережі пригадують, як з королеви Єлизавети ІІ злетів капелюх на публіці.

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