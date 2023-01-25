Старшая дочь Веры Брежневой показала своего бойфренда (фото)

Соня Киперман долгое время проживает в США.

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Старшая дочь украинской певицы Веры Брежневой показала своего бойфренда. Фото Соня Киперман поделилась в своем Instagram.

Дочь звезды сцены выложила несколько снимков, среди которых есть кадр с ее возлюбленным Беком Добржански. На фото американец Бек и дочь Веры Брежневой позируют на камеру и улыбаются.

Кроме того, Соня Киперман опубликовала еще несколько снимков, сделанных на природе. Там девушка позировала одна.

"Это было давно", — лаконично подписала карусель фото дочь знаменитости, долгое время проживающая в США.

[ + – ] Соня Киперман показала своего бойфренда

Интересно, что в профиле Сони говорится, что она "гордится быть украинкой" и есть эмодзы в форме желто-голубого флага.

Вера Брежнева покинула территорию России после полномасштабного вторжения 24 февраля и проживает в Европе. Она активно помогает украинским беженцам и распространяет важную информацию в соцсетях с миллионами подписчиков.

Также сообщалось о вероятном разводе Брежневой и Константина Меладзе на фоне войны в Украине. Музыкант остался на стороне РФ.

Напомним, Вера Брежнева прогулялась по улицам столицы Германии в патриотическом аутфите.

Также Фокус писал о бойфренде меньшей дочери Веры Брежневой.