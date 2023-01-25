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Стиль життя

Старша дочка Віри Брежнєвої показала свого бойфренда (фото)

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Фото: ververa | Віра Брежнєва

Соня Кіперман тривалий час мешкає в США.

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Старша донька української співачки Віри Брежнєвої показала свого бойфренда. Знімками Соня Кіперман поділилася у своєму Instagram.

Донька зірки сцени виклала кілька фото, серед яких є кадр з її коханим Беком Добржанскі. На знімку американець Бек і донька Віри Брежнєвої позують на камеру і посміхаються.

Окрім цього, Соня Кіперман опублікувала ще кілька фото, зроблених на природі. Там дівчина позувала одна.

"Це було давно", — лаконічно підписала карусель фото донька знаменитості, яка тривалий час мешкає у США.

Соня Кіперман показала свого бойфренда

Цікаво, що у профілі Соні зазначено, що вона "пишається бути українкою" та емодзі у формі жовто-блакитного прапора.

Віра Брежнєва покинула територію Росії після повномасштабного вторгнення 24 лютого та мешкає наразі в Європі. Вона активно допомагає українським біженцям та поширює важливу інформацію у соцмережах з мільйонами підписників.

Також повідомлялося про ймовірне розлучення Брежнєвої та Костянтина Меладзе на фоні війни в Україні. Музикант залишився на стороні РФ.

Нагадаємо, Віра Брежнєва прогулялася вулицями столиці Німеччини у патріотичному аутфіті.

Також Фокус писав про бойфренда меншої доньки Віри Брежнєвої.