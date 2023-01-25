Бывшая девушка Криштиану Роналду рассказала о пластических операциях его невесты (фото)
Владелица салона красоты сравнила Джорджину Родригес с Ким Кардашьян.
Бывшая девушка Криштиану Роналду Нереида Гальярдо уличила его невесту Джорджину Родригес в пластических операциях.
"Джорджина Родригес становится все больше похожа на Ким Кардашьян, а вам как кажется?", — отметила владелица салона красоты, выложив архивные кадры нынешней возлюбленной португальского футболиста, намекая, что она сделала ринопластику.
Также Нереида намекнула, что и сам Роналду делал ринопластику.
Нереида Гальярдо и португальский спортсмен встречались около восьми месяцев в 2008 году. После этого он долгое время был в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, а с 2016 года известно о романе футболиста и модели Джорджины Родригес. От их союза подрастают двое общих детей. Весной 2022 Роналду потерял сына: мальчик умер во время родов Джорджины.
Также от предыдущих отношений и суррогатной матери у футболиста есть еще трое детей, поэтому пара воспитывает пятерых потомков. Все они сейчас живут в Саудовской Аравии.
Напомним, Джорджина Родригес показала меньшую дочь португальского футболиста.
Также Фокус писал о роскошном выходе Джорджины Родригес во время официального события в Саудовской Аравии.