Бывшая девушка Криштиану Роналду рассказала о пластических операциях его невесты (фото)

Владелица салона красоты сравнила Джорджину Родригес с Ким Кардашьян.

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Бывшая девушка Криштиану Роналду Нереида Гальярдо уличила его невесту Джорджину Родригес в пластических операциях.

"Джорджина Родригес становится все больше похожа на Ким Кардашьян, а вам как кажется?", — отметила владелица салона красоты, выложив архивные кадры нынешней возлюбленной португальского футболиста, намекая, что она сделала ринопластику.

[ + – ] Бывшая девушка Криштиану Роналду намекнула на пластические операции его невесты

Также Нереида намекнула, что и сам Роналду делал ринопластику.

Нереида Гальярдо и португальский спортсмен встречались около восьми месяцев в 2008 году. После этого он долгое время был в отношениях с российской моделью Ириной Шейк, а с 2016 года известно о романе футболиста и модели Джорджины Родригес. От их союза подрастают двое общих детей. Весной 2022 Роналду потерял сына: мальчик умер во время родов Джорджины.

[ + – ] Нереида Гальярдо

Также от предыдущих отношений и суррогатной матери у футболиста есть еще трое детей, поэтому пара воспитывает пятерых потомков. Все они сейчас живут в Саудовской Аравии.

Напомним, Джорджина Родригес показала меньшую дочь португальского футболиста.

Также Фокус писал о роскошном выходе Джорджины Родригес во время официального события в Саудовской Аравии.