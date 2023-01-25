Колишня дівчина Кріштіану Роналду розповіла про пластичні операції його нареченої (фото)
Власниця салону краси порівняла Джорджину Родрігес з Кім Кардаш'ян.
Колишня дівчина Кріштіану Роналду Нереїда Гальярдо викрила його наречену Джорджину Родрігес у пластичних операціях.
"Джорджина Родрігес стає дедалі схожа на Кім Кардаш'ян, а вам як здається?", — зазначила власниця салону краси, виклавши архівні кадри теперішньої коханої португальського футболіста, натякаючи, що вона зробила ринопластику.
Також Нереїда натякнула, що і сам Роналду робив ринопластику.
Відомо, що Нереїда Гальярдо та португальський спортсмен зустрічалися близько восьми місяців у 2008 році. Після цього він тривалий час був у стосунках з російською моделлю Іриною Шейк, а з 2016 відомо про роман футболіста та моделі Джорджини Родрігес. Від їхнього союзу підростає двоє спільних дітей. Навесні 2022 Роналду втратив сина: хлопчик помер під час пологів Джорджини.
Також від попередніх стосунків та сурогатної матері у футболіста є ще троє дітей, тому загалом пара виховує п'ятьох нащадків. Наразі усі вони мешкають у Саудівській Аравії.
Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала меншу доньку португальського футболіста.
Також Фокус писав про розкішний вихід Джорджини Родрігес під час офіційної події у Саудівській Аравії.