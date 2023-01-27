"Таиландский фронт". В Сети шутят о скандале с Николаем Тищенко

Традиционно после громкого скандала украинцы начинают создавать мемы.

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Нардеп Николай Тищенко попал в скандал с посещением Таиланда во время военного положения в стране. После этого чиновник был исключен из состава партии "Слуга народа". Сам Тищенко отрицает свою вину, отмечая, что решал у океана важные для Украины дела, однако в Сети уже понеслась волна мемов о "Коле Том Ям" и "таиландском фронте".

Популярный в Twitter тред (несколько, связанных между собой твитов) приобрел новое значение в отношении ситуации с Тищенко. Пользователи Сети шутят, что нардеп потерял свой мандат.

Кроме этого, украинцы вспомнили, как владельца ресторана "Велюр" называли "Коля котлета", поэтому теперь предлагают переименовать его на "Том Ям".

Еще в одном треде уже бывшего украинского депутата сравнивают с фруктами Таиланда, в том числе ананасом.

Не обошлось и без шуток о "блок-постах в Таиланде" и местном фронте.

"Депутат Коля Тищенко на блок-посте в Таиланде. А вы что подумали?" — пишут пользователи соцсети.

Уровень иронии украинцев дошел и до шуток о "ранении Тищенко на таиландском фронте", из-за которого он и потерял должность и депутатский мандат.

"Внимание, раздают повестки в Таиланде. Отель Новотель", — шутят пользователи Сети.

Вспомнили украинцы и о деятельности Николая Тищенко в Закарпатской области.

"Когда прорвался из закарпатского котла на таиландский фронт", — пишут украинцы.

Также шутили и о распространенном мнении, что в Таиланде многие меняют свой пол. Так, по мнению пользователей Сети, Тищенко стал женщиной, так что теперь ему не страшны украинские военкоматы.

"Шах и мат, военкомат", — шутят украинцы.

Вспомнили и недавнюю встречу в формате "Рамштайн". Только на этот раз пользователи Сети обратили внимание на "азиатский формат" мероприятия.

Пошутили также о встрече Николая Тищенко с избирателями.

"Тищенко таки провел встречу с избирателями", — подписали украинцы фото экс-нардепа с обезьянами.

Напомним, в Сети активно шутили о нежелании передавать танки "Леопард" Украине со стороны Германии.

Также Фокус писал о мемах касательно установления ПВО на крышах зданий в РФ.