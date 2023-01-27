"Таїландський фронт". У мережі жартують про скандал з Миколою Тищенком

Традиційно, після гучного скандалу українці починають створювати меми.

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Нардеп Микола Тищенко потрапив у скандал з відвідуванням Таїланду під час воєнного стану в країні. Після цього чиновника виключили зі складу партії "Слуга народу". Сам Тищенко заперечує свою провину, зазначаючи, що вирішував біля океану важливі для України справи, проте в мережі вже понеслася хвиля мемів про "Колю Том Ям" та "таїландський фронт".

Популярний у Twitter тред (кілька, пов'язаних між собою твітів) набув нового значення відносно ситуації з Тищенком. Користувачі мережі жартують, що нардеп втратив свій мандат.

Окрім цього, українці пригадали, як власника ресторану "Велюр" називали "Коля котлета", то ж тепер пропонують переназвати його "Том Ям".

Ще в одному треді уже колишнього українського депутата порівнюють з фруктами Таїланду, зокрема ананасом.

Не обійшлося і без жартів про "блок-пости у Таїланді" та місцевий фронт.

"Депутат Коля Тищенко на блок-посту у Таїланді. А ви що подумали?" — пишуть користувачі соцмережі.

Рівень іронії українців дійшов і до жартів про "поранення Тищенка на таїландському фронті", через яке він і втратив посаду та депутатський мандат.

"Увага, роздають повістки у Таїланді. Готель Новотель", — жартують користувачі мережі.

Пригадали українці і про діяльність Миколи Тищенка в Закарпатській області.

"Коли прорвався із закарпатського котла на таїландський фронт", — пишуть українці.

Також жартували і про поширену думку, що в Таїланді багато хто змінює свою стать. Так, на думку користувачів мережі, Тищенко став жінкою, то ж тепер йому не страшні українські військкомати.

"Шах і мат, військкомат", — жартують українці.

Пригадали і нещодавню зустріч у форматі "Рамштайн". Лише цього разу користувачі мережі звернули увагу на "азійський формат" заходу.

Пожартували також про зустріч Миколи Тищенка з виборцями.

"Тищенко таки провів зустріч з виборцями", — підписали українці фото екснардепа з мавпами.

Нагадаємо, у мережі активно жартували про не бажання передавати танки "Леопард" Україні зі сторони Німеччини.

Також Фокус писав про меми щодо встановлення ППО на дахах будівель у РФ.