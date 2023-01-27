Букингемский дворец подал иск против Twitter, владельцем которого стал Илон Маск

Сумма, которую задолжал Twitter за аренду штаб-квартиры в Лондоне, не разглашается.

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После того, как Илон Маск приобрел Twitter, на компанию посыпались неприятности. Новый владелец уволил немало сотрудников, а большинство из оставшихся предложил перевести на дистанционную работу. Теперь же против компании подала иск Crown Estate, управляющая имуществом короля Великобритании Карла III, сообщает Reuters. Причина такого шага – предполагаемая невыплата арендной платы за штаб-квартиру Twitter в Лондоне по адресу 20 Air Street.

Сумма долга не озвучивается, однако известно, что иск последовал после того, как сначала представитель Crown Estate связался с Twitter в попытке решить вопрос без обращения в суд.

Когда король Карл III стал монархом, он унаследовал большое количество королевской собственности, находящейся в ведении траста Crown Estate. Эти объекты включают в себя жилые дома, роскошные офисные помещения и общедоступный адрес штаб-квартиры Twitter в Великобритании. В публичном листинге отмечено, что последние счета были сделаны до 31 декабря 2020 года.

В декабре издание The New York Times писало, что Twitter прекратил платить за аренду своей штаб-квартиры и в Сан-Франциско, и вот 27 января владелец офиса также подал в суд на Twitter за невыплату арендной платы в декабре и январе, согласно копии судебного иска, опубликованной San Francisco Chronicle.

В прошлом месяце компания не смогла выплатить арендную плату в размере 3,36 миллиона долларов, что побудило арендодателя, SRI Nine Market Square LLC, взять эту сумму из кредитной линии Twitter. Впоследствии Twitter снова не смог выплатить 3,42 миллиона долларов арендной платы за следующий месяц, но домовладельцу удалось получить только около 265 тысяч долларов по кредитной линии, баланс которой теперь составляет 1 доллар.

Арендодатель утверждает, что Twitter нарушил договор, пропустив эти арендные платежи, а также не увеличив свою кредитную линию на 10 миллионов долларов, что было необходимо сделать в случае смены владельца в соответствии с договором аренды.

Купив платформу за 44 миллиарда долларов, Илон Маск активно принялся внедрять изменения. В частности были сокращены расходы на продукты, продана с аукциона дорогая мебель, кофемашины и другие предметы из офиса в Сан-Франциско, чтобы заработать хоть какие-то деньги.

Теперь тучи нависли и над штаб-квартирой компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе в Сингапуре, сотрудники которой были уведомлены о том, что у них есть всего несколько часов, чтобы забрать свои вещи из офиса и перейти на удаленную работу.

Напомним, ранее Фокус писал, что после приобретения Twitter состояние Илона Маска начало стремительно таять, и он вылетел с первого места самых богатых людей планеты.