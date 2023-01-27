Букінгемський палац подав позов проти Twitter, власником якого став Ілон Маск

Сума, яку заборгував Twitter за оренду штаб-квартири в Лондоні, не розголошується.

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Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, на компанію посипалися неприємності. Новий власник звільнив чимало співробітників, а більшість із тих, хто залишився, запропонував перевести на дистанційну роботу. Тепер проти компанії подала позов Crown Estate, яка керує майном короля Великобританії Карла III, повідомляє Reuters. Причина такого кроку — невиплата орендної плати за штаб-квартиру Twitter у Лондоні за адресою 20 Air Street.

Сума боргу не озвучується, проте відомо, що позов відбувся після того, як спочатку представник Crown Estate зв'язався з Twitter у спробі вирішити питання без звернення до суду.

Коли король Карл III став монархом, він успадкував велику кількість королівської власності, що перебуває у віданні трасту Crown Estate. Ці об'єкти включають житлові будинки, розкішні офісні приміщення та загальнодоступну адресу штаб-квартири Twitter у Великій Британії. У публічному лістингу зазначено, що останні рахунки було зроблено до 31 грудня 2020 року.

У грудні видання The New York Times писало, що Twitter припинив платити за оренду своєї штаб-квартири й у Сан-Франциско, і ось 27 січня власник офісу також подав до суду на Twitter за невиплату орендної плати в грудні та січні, згідно з копією судового позову, опублікованою San Francisco Chronicle.

Минулого місяця компанія не змогла виплатити орендну плату в розмірі 3,36 мільйона доларів, що спонукало орендодавця SRI Nine Market Square LLC взяти цю суму з кредитної лінії Twitter. Згодом Twitter знову не зміг виплатити 3,42 мільйона доларів орендної плати за наступний місяць, але домовласнику вдалося отримати лише близько 265 тисяч доларів за кредитною лінією, баланс якої тепер становить 1 долар.

Орендодавець стверджує, що Twitter порушив договір, пропустивши ці орендні платежі, а також не збільшивши свою кредитну лінію на 10 мільйонів доларів, що необхідно було зробити в разі зміни власника відповідно до договору оренди.

Купивши платформу за 44 мільярди доларів, Ілон Маск активно впроваджував зміни. Зокрема, скоротили витрати на продукти, продали з аукціону дорогі меблі, кавомашини й інші предмети з офісу в Сан-Франциско, щоб заробити хоч якісь гроші.

Тепер хмари нависли й над штаб-квартирою компанії в Азійсько-Тихоокеанському регіоні в Сінгапурі, співробітникам якої повідомили про те, що вони мають лише кілька годин, щоб забрати свої речі з офісу та перейти на віддалену роботу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що після придбання Twitter статок Ілона Маска почав стрімко танути, і він вилетів із першого місця найбагатших людей планети.