Сара Йоркская трогательно отреагировала на новость о беременности младшей дочери принцессы Евгении

Недавно принцесса Евгения объявила о том, что ждет второго ребенка.

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Мама принцессы Евгении Сара Фергюсон публично отреагировала на новость о пополнении в семье. 24 января внучка покойной королевы Елизаветы II подтвердила свою беременность, опубликовав фото своего живота, который обнимает ее первенец Август.

"Мы так рады сообщить, что этим летом в нашей семье грядет пополнение", — написала в подписи к кадру 32-летняя племянница короля Великобритании.

Ее мама Сара Фергюсон отреагировала на публикации дочери в соцсетях, хотя, наверняка, знала о ее интересном положении уже давно. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала совместную с Евгенией фотографию и написала: "Я так рада за свою девочку".

На трогательном снимке Сара обнимает дочь.

Малыш Евгении и Джека Бруксбэнка станет вторым для пары и третьим внуком для Сары Йоркской. Также у нее есть внучка Сиенна, дочь ее старшей дочери принцессы Беатрис.

Напомним, пополнения в семье супруги ожидают этим летом. Их старшему ребенку Августу 9 февраля исполнится два года.

Также Фокус писал, что принцесса Евгения готовится к переменам дома к рождению ребенка.