Сара Йоркська зворушливо відреагувала на новину про вагітність молодшої дочки принцеси Євгенії

Нещодавно принцеса Євгенія оголосила про те, що чекає на другу дитину.

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Мама принцеси Євгенії Сара Фергюсон привселюдно відреагувала на новину про поповнення в сім'ї. 24 січня онука покійної королеви Єлизавети II підтвердила свою вагітність, опублікувавши фото свого живота, який обіймає її первісток Август.

"Ми так раді повідомити, що цього літа в нашій родині буде поповнення", — написала у підписі до кадру 32-річна племінниця короля Великої Британії.

Її мама Сара Фергюсон відреагувала на публікації дочки у соцмережах, хоча, напевно, знала про її цікаве положення вже давно. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала спільне з Євгенією фото і написала: "Я така рада за свою дівчинку".

На зворушливому знімку Сара обіймає дочку.

Малюк Євгенії та Джека Бруксбенка стане другим для пари та третім онуком для Сари Йоркської. Також вона має внучку Сієнну, дочку її старшої дочки принцеси Беатріс.

Нагадаємо, поповнення в сім'ї подружжя очікує цього літа. Їхній старшій дитині Августу 9 лютого виповниться два роки.

Також Фокус писав, що принцеса Євгена готується до змін у будинку до народження дитини.