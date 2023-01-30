57-летняя Элизабет Херли похвасталась сексуальным бюстом (фото)
Знаменитость часто делиться с подписчиками снимками в купальниках.
57-летняя британская модель и актриса Элизабет Херли опубликовала в своем Instagram-аккаунте новую фотографию своего пляжного образа.
На снимке актриса появилась в белом бикини с металлической золотистой фурнитурой от собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиф прекрасно подчеркнул соблазнительное декольте звезды.
А еще Херли сделала себе укладку и макияж с акцентом на глазах. На фото также можно разглядеть стройную фигуру актрисы.
Напомним, Элизабет Херли вместе с 20-летним сыном Дамианом посетила европейскую премьеру Cirque Du Soleil KURIOS в лондонском Королевском Альберт-Холле.
Херли родила Дэмиена от бизнесмена Стива Бинга, покончившего с собой.
Сын Элизабет – успешная модель. Юноша, обладающий утонченными чертами лица и красивыми волосами еще несколько лет назад снялся в рекламе тональной основы и линии косметики по уходу за кожей.
Ранее Фокус писал, что Элизабет Херли выложила откровенные фото с таинственным суперменом. Позже выяснилось, что это старый друг актрисы — поэт и любитель лошадей Генри Бертлс.