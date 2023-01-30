57-річна Елізабет Герлі похизувалася сексуальним бюстом (фото)

Знаменитість часто ділитися з підписниками знімками в купальниках.

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57-річна британська модель і акторка Елізабет Герлі опублікувала у своєму Instagram-акаунті нову фотографію свого пляжного образу.

На знімку актриса з'явилася в білому бікіні з металевою золотистою фурнітурою від власного бренду Elizabeth Hurley Beach. Ліф чудово підкреслив спокусливе декольте зірки.

А ще Герлі зробила собі укладку та макіяж із акцентом на очах. На фото також можна розглянути струнку фігуру акторки.

[ + – ] Елізабет Герлі Фото: Instagram elizabethhurley1

Нагадаємо, Елізабет Герлі разом із 20-річним сином Даміаном відвідала європейську прем'єру Cirque Du Soleil KURIOS у лондонському Королівському Альберт-Холі.

Герлі народила Даміана від бізнесмена Стіва Бінга, який наклав на себе руки.

Син Елізабет — успішна модель. Юнак, який володіє витонченими рисами обличчя та гарним волоссям, ще кілька років тому знявся в рекламі тональної основи та лінії косметики для догляду за шкірою.

Раніше Фокус писав, що Елізабет Герлі виклала відверті фото з таємничим суперменом. Пізніше з'ясувалося, що це старий друг акторки — поет і любитель коней Генрі Бертлс.