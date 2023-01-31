Пэрис Хилтон примеряла на себе образ Мэрилин Монро
Черно-белые фотографии светской львицы действительно создают атмосферу "золотой эры Голливуда".
41-летняя светская львица и певица Пэрис Хилтон любит удивлять общественность новыми образами. Учитывая, что в последние месяцы множество звезд пытаются воспроизвести культовые короткие платиновые кудри Мэрилин, Пэрис решила не отставать и поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями нового перевоплощения.
Вероятно, новая прическа — это парик для журнальной фотосессии, однако стоит отметить, что такая длина волос очень идет Пэрис.
Тем не менее, это все еще не самое радикальное изменение, которое знаменитость сделала за последние месяцы.
В декабре прошлого года супруга Картера Реума посетила Диснейленд во Франции и продемонстрировала свою новую прическу – черные косички. Образ американской звезды в точности повторял стиль Уэнздей Аддамс.
Осенью 2021 года Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Картер Реум. Известно, что у мужчины есть дочь от предыдущего союза.
Напомним, неделю назад наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton Пэрис Хилтон вместе со своим мужем Картером Реумом объявила о рождении первенца.
Также Фокус писал, что Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро.