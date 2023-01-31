Пэрис Хилтон примеряла на себе образ Мэрилин Монро

Черно-белые фотографии светской львицы действительно создают атмосферу "золотой эры Голливуда".

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41-летняя светская львица и певица Пэрис Хилтон любит удивлять общественность новыми образами. Учитывая, что в последние месяцы множество звезд пытаются воспроизвести культовые короткие платиновые кудри Мэрилин, Пэрис решила не отставать и поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями нового перевоплощения.

Вероятно, новая прическа — это парик для журнальной фотосессии, однако стоит отметить, что такая длина волос очень идет Пэрис.

Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton Фото: Instagram parishilton

Тем не менее, это все еще не самое радикальное изменение, которое знаменитость сделала за последние месяцы.

В декабре прошлого года супруга Картера Реума посетила Диснейленд во Франции и продемонстрировала свою новую прическу – черные косички. Образ американской звезды в точности повторял стиль Уэнздей Аддамс.

Осенью 2021 года Пэрис Хилтон в возрасте 40 лет впервые вышла замуж. Ее избранником стал предприниматель Картер Реум. Известно, что у мужчины есть дочь от предыдущего союза.

Напомним, неделю назад наследница крупнейшей в мире сети гостиниц и курортов Hilton Пэрис Хилтон вместе со своим мужем Картером Реумом объявила о рождении первенца.

Также Фокус писал, что Белла Хадид предстала в образе Мэрилин Монро.