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Стиль життя

Періс Гілтон приміряла на собі образ Мерилін Монро

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Фото: Instagram parishilton | Періс Гілтон

Чорно-білі фотографії світської левиці справді створюють атмосферу "золотої ери Голлівуду".

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41-річна світська левиця та співачка Періс Гілтон любить дивувати громадськість новими образами. Враховуючи, що останні місяці безліч зірок намагаються відтворити культові короткі платинові кучері Мерилін, Періс вирішила не відставати й поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографіями нового перевтілення.

Імовірно, нова зачіска — це перука для журнальної фотосесії, проте варто зазначити, що така довжина волосся дуже пасує Періс.

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Фото: Instagram parishilton
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Фото: Instagram parishilton
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Фото: Instagram parishilton
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Фото: Instagram parishilton
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Фото: Instagram parishilton

Тим не менш, це все ще не найрадикальніша зміна, яку знаменитість зробила за останні місяці.

У грудні минулого року дружина Картера Реума відвідала "Діснейленд" у Франції та продемонструвала свою нову зачіску — чорні кіски. Образ американської зірки точно повторював стиль Венздей Аддамс.

Восени 2021 року Періс Гілтон у віці 40 років уперше вийшла заміж. Її обранцем став підприємець Картер Реум. Відомо, що чоловік має доньку від попереднього союзу.

Нагадаємо, тиждень тому спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton Періс Гілтон разом зі своїм чоловіком Картером Реумом оголосила про народження первістка.

Також Фокус писав, що Белла Хадід постала в образі Мерилін Монро.