Тайный знак: зачем женщины королевской семьи появились на публике в красных луках (фото)

В конце января Кейт Миддлтон и Камилла Паркер-Боулз выбрали для выхода в свет брючный костюм и платье в благородных оттенках традиционного "королевского" цвета.

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На этой неделе сразу две леди из королевской семьи — принцесса Уэльская и королева-консорт Камилла — выбрали для появления на публике одежду в красной гамме. Какой "тайный знак" женщины королевской династии хотели послать Великобритании, рассказала королевский эксперт Аманда Матта.

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская в понедельник, 30 января, посетила мероприятие Bafta в Лондоне. Для этого Кейт Миддлтон выбрала брючный костюм красного цвета от Alexander McQueen, в котором ассиметричный пиджак создавал комплект с расклешенными брюками. Дополнила свой образ принцесса красными бархатными остроконечными туфлями на каблуке и красным клатчем.

[ + – ] Принцесса Уэльская выбрала для выхода в свет красный брючный костюм Фото: Kate Middleton Style Blog/ Twitter

Камилла Паркер-Боулз

Королева-консорт во вторник, 31 января, посетила казармы Лилля в Олдершоте (южная Англия). Для этого визита она остановилась на закрытом платье холодного оттенка красного с расклешенной юбкой. Дополнила образ супруги короля Карла III черная маленькая сумочка с ручкой.

Эксперты отмечают, что такая приверженность женщин королевской семьи к красному цвету не случайна. Так как он символизирует силу и власть.

"Мы определенно считаем красный цветом силы. Известно, что политики и звезды щеголяют в красных галстуках или костюмах, пытаясь продемонстрировать уверенность и возможности", — прокомментировала луки королевы-консорта и принцессы Уэльской королевский эксперт Аманда Матта.

По ее словам, красные аутфиты женщин королевской семьи можно рассматривать как способ монархов открыть новую эру.

"Они хотят, чтобы мы видели королевскую семью на твердой почве", — добавила королевский эксперт.

Заметим, что красный — это национальный цвет Англии и Уэльса. Королева Елизавета II часто носила алые оттенки во время своего 70-летнего правления.

Напомним, 31 января Кейт Миддлтон в роскошном красном костюме и оригинальных сережках появилась на мероприятии. Принцессу Уэльскую сопровождал ее супруг, принц Уильям.

Фокус также писал, что делает королева-консорт Камилла, чтобы выглядеть моложе. Эксперт отмечает, что помимо косметических процедур Камилла придерживается разнообразной и сбалансированной диеты, ест много продуктов, замедляющих процессы старения организма.