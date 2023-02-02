Таємний знак: навіщо жінки королівської родини з'явилися на публіці у червоних луках (фото)

Наприкінці січня Кейт Міддлтон і Камілла Паркер-Боулз обрали для виходу у світ штанний костюм і сукню у благородних відтінках традиційного "королівського" кольору.

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Цього тижня одразу дві леді з королівської родини — принцеса Уельська та королева-консорт Камілла — обрали для появи на публіці одяг у червоній гамі. Який "таємний знак" жінки королівської династії хотіли надіслати Великій Британії, розповіла королівська експертка Аманда Матта.

Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська у понеділок, 30 січня, відвідала захід Bafta у Лондоні. Для цього Кейт Міддлтон обрала штанний костюм червоного кольору від Alexander McQueen, у якому асиметричний піджак створював комплект із розкльошеними штанами. Доповнила свій образ принцеса червоними оксамитовими гострими туфлями на підборах і червоним клатчем.

[ + – ] Принцеса Уельська вибрала для появи червоний штанний костюм Фото: Kate Middleton Style Blog/ Twitter

Камілла Паркер-Боулз

Королева-консорт у вівторок, 31 січня, відвідала казарми Лілля в Олдершоті (південна Англія). Для цього візиту вона зупинилася на закритій сукні холодного відтінку червоного з розкльошеною спідницею. Доповнила образ дружини короля Карла III маленька чорна сумочка з ручкою.

Експерти зазначають, що така відданість жінок королівської родини до червоного кольору не випадкова. Бо він символізує силу та владу.

"Ми безперечно вважаємо червоний кольором сили. Відомо, що політики та зірки хизуються в червоних краватках або костюмах, намагаючись продемонструвати впевненість і можливості", — прокоментувала луки королеви-консорт і принцеси Уельської королівська експертка Аманда Матта.

За її словами, червоні аутфіти жінок королівської сім'ї можна розглядати як спосіб монархів відкрити нову еру.

"Вони хочуть, щоб ми бачили королівську родину на твердому ґрунті", — додала королівська експертка.

Зауважимо, що червоний — це національний колір Англії та Уельсу. Королева Єлизавета II часто носила яскраво-червоні відтінки під час свого 70-річного правління.

Нагадаємо, 31 січня Кейт Міддлтон у розкішному червоному костюмі й оригінальних сережках з'явилася на заході. Принцесу Уельську супроводжував її чоловік, принц Вільям.

Фокус також писав, що робить королева-консорт Камілла, щоб виглядати молодшою. Експерт зазначає, що крім косметичних процедур Камілла дотримується різноманітної та збалансованої дієти, їсть багато продуктів, що уповільнюють процеси старіння організму.