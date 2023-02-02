Пальто и пушистые наушники. Ирина Шейк продемонстрировала идеальный зимний образ

Ирина Шейк обычно блистает на подиумах и в модных фотосессиях, но и просто прогуливаясь по Нью-Йорку, она обычно одевается очень стильно.

Related video

Модель Ирина Шейк, которая недавно была на Неделе Моды в Париже, вернулась в Нью-Йорк, где живет уже много лет, и вышла на прогулку в стильном аутфите. Об этом пишет Daily Mail.

Шейк отдала должное тренду на пушистые наушники, которые снова вернулись в моду, и сочетала их с элегантным свободным черным пальто.

[ + – ] Ирина Шейк на улицах Нью-Йорка

Она была в самом трендовом наряде этой зимы – теплом платье оверсайз и сапогах без каблуков, а глаза скрыла за солнцезащитными очками.

В Париже Ирина Шейк приняла участие в показах крупных модных брендов Ludovic de Saint и Thierry Mugler. С покойным Тьерри Мюглером Ирина Шейк была дружна и даже надевала его культовое платье, расшитое пайетками.

Но самым ее запоминающимся выходом, было появление на показе модного дома Schiaparelli с огромной львиной головой.

По слухам, сейчас Ирина Шейк и ее бывший бойфренд Брэдли Купер пытаются возродить свой роман.

Пара воспитывает пятилетнюю дочь Лею. И они расстались именно после рождения дочери. Инсайдеры рассказывали, что мать Брэдли, Глория, с которой актер очень дружен, была категорически недовольна тем, как модель воспитывает ее внучку. Так что конфликты со свекровью стали одним из факторов, которые повлияли на расставание звездной пары.

Ранее Ирина Шейк уже демонстрировала свою любовь к черному цвету и удобным пальто. На днях она появлялась на улицах Нью-Йорка в стильном total-black образе.