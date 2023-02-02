Пальто та пухнасті навушники. Ірина Шейк продемонструвала ідеальний зимовий образ

Ірина Шейк зазвичай сяє на подіумах і в модних фотосесіях, але й просто прогулюючись по Нью-Йорку, вона зазвичай одягається дуже стильно.

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Модель Ірина Шейк, яка нещодавно була на Тижні Моди в Парижі, повернулася у Нью-Йорк, де живе вже багато років, і вийшла на прогулянку у стильному аутфіті. Про це пише Daily Mail.

Шейк віддала належне тренду на пухнасті навушники, які знову повернулися в моду, і поєднувала їх з елегантним вільним чорним пальтом.

[ + – ] Ірина Шейк на вулицях Нью-Йорка

Вона була в найбільш трендовому вбранні цієї зими — теплій сукні оверсайз і чоботях без підборів, а очі приховала за сонцезахисними окулярами.

У Парижі Ірина Шейк взяла участь у показах великих модних брендів Ludovic de Saint та Thierry Mugler. З покійним Тьєрі Мюглером Ірина Шейк була дружна і навіть одягала його культову сукню, розшиту паєтками.

Але поява на показі модного будинку Schiaparelli з величезною лев'ячою головою був тим самим її виходом, який найбільше запам'ятався.

За чутками, зараз Ірина Шейк та її колишній бойфренд Бредлі Купер намагаються відродити свій роман.

Пара виховує п'ятирічну дочку Лею. І вони розлучилися саме після народження доньки. Інсайдери розповідали, що мати Бредлі, Глорія, з якою актор дуже дружний, була категорично незадоволена тим, як модель виховує її онуку. Тож конфлікти зі свекрухою стали одним із чинників, які вплинули на розставання зіркової пари.

Раніше Ірина Шейк уже демонструвала свою любов до чорного кольору та зручного пальта. Днями вона з'являлася на вулицях Нью-Йорка у стильному total-black образі.