64-летняя Шэрон Стоун вышла на красную дорожку в ярком и необычном образе

Знаменитая актриса поклонница ярких и неординарных нарядов, в частности розового цвета.

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64-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун посетила гала-концерт Pre-Grammy Gala, который состоялся 4 февраля, в преддверии 65-й церемонии "Грэмми", где традиционно отмечают лучших исполнителей года. Об этом пишет Daily Mail.

Для светского мероприятия актриса выбрала наряд в своем любимом ярко-розовом оттенке — это был брючный костюм очень необычного дизайна от бренда Act N°1.

Фото: Getty Images

Наряд состоял из классических брюк со стрелками и жакета, который украшало что-то вроде баски — длинные фатиновые рюши, которые ниспадали до самого пола. Жакет она надела поверх бюстгальтера, который немного было видно с глубокого V-образного декольте.

Свой образ знаменитая актриса завершила туфлями, легким макияжем, укладкой и колье с бриллиантами на шее.

Напомним, Шэрон Стоун недавно вернулась из больницы после очередной операции – знаменитости удаляли опухоль, которая причиняла ей дискомфорт.

Также Фокус писал, что Шэрон Стоун вышла на красную дорожку мероприятия The Women in Cinema Event в Саудовской Аравии, став одной из главных приглашенных звезд. Для эффектного появления она выбрала розовое платье Fuchsia бренда AZ Factory с драпировками и массивные драгоценности.