64-річна Шерон Стоун вийшла на червону доріжку в яскравому та незвичайному образі

Знаменита акторка прихильниця яскравого та неординарного вбрання, зокрема рожевого кольору.

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64-річна голлівудська актриса Шерон Стоун відвідала гала-концерт Pre-Grammy Gala, який відбувся 4 лютого, напередодні 65-ї церемонії "Греммі", де традиційно відзначають найкращих виконавців року. Про це пише Daily Mail.

Для світського заходу актриса обрала вбрання у своєму улюбленому яскраво-рожевому відтінку — це був костюм дуже незвичайного дизайну від бренду Act N°1.

Фото: Getty Images

Вбрання складалося з класичних штанів зі стрілками та жакету, який прикрашало щось на зразок баски — довгі фатинові рюші, які спадали до самої статі. Жакет вона одягла поверх бюстгальтера, який трохи було видно з глибокого V-подібного декольте.

Свій образ знаменита актриса завершила туфлями, легким макіяжем, укладкою та кольє з діамантами на шиї.

Нагадаємо, Шерон Стоун нещодавно повернулася з лікарні після чергової операції – знаменитості видаляли пухлину, яка завдавала їй дискомфорту.

Також Фокус писав, що Шерон Стоун вийшла на червону доріжку заходу The Women in Cinema Event у Саудівській Аравії, ставши однією з головних запрошених зірок. Для ефектної появи вона обрала рожеву сукню Fuchsia бренду AZ Factory з драпіруванням та масивні коштовності.