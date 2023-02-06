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Стиль жизни

Актриса Лили Коллинз выбрала для прогулки вязаную шапку от украинского бренда (фото)

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Фото: Getty Images | Лили Коллинз

Знаменитость поделилась с подписчиками фотографиями с отдыха в Швеции.

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33-летняя американская модель и актриса Лили Коллинз опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии из своей поездки в заснеженную Швецию, куда она уехала со своим мужем – кинорежиссером и писателем Чарли Макдауэллом.

Для прогулки по зимнему городу звезда сериала "Эмили в Париже" выбрала пальто бежевого цвета с поясом на талии, черные джинсы и черную обувь на низком ходу.

Зимний аутфит Коллинз дополнила светло вязаной шапкой от украинского бренда GUNIA Project с длинными завязками и кремовой сумкой через плечо от Cartier.

"Шведский снежный кролик", – подписала фото Лили.

Напомним, Лили Коллинз выложила забавное видео со съемок третьего сезона "Эмили в Париже". Официально еще не сообщалось о продолжении популярной картины об американке в столице Франции, однако неоднозначное окончание последнего эпизода третьего сезона намекает на четвертую часть.

Также Фокус писал, что Лили Коллинз появилась на обложке Vogue в ушанке украинского бренда Ruslan Baginskiy. Головные уборы от Руслана носят звезды по всему миру, а среди его поклонниц Белла Хадид и Мадонна.