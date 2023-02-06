Акторка Лілі Коллінз вибрала для прогулянки в'язану шапку від українського бренду (фото)

Знаменитість поділилася з підписниками фотографіями з відпочинку у Швеції.

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33-річна американська модель і акторка Лілі Коллінз опублікувала у своєму Instagram-акаунті фотографії зі своєї поїздки до засніженої Швеції, куди вона відправилася зі своїм чоловіком — кінорежисером і письменником Чарлі Макдавеллом.

Для прогулянки зимовим містом зірка серіалу "Емілі в Парижі" вибрала пальто бежевого кольору з поясом на талії, чорні джинси та чорне взуття на низькому ходу.

Зимовий аутфіт Коллінз доповнила світло в'язаною шапкою від українського бренду GUNIA Project із довгими зав'язками та кремовою сумкою через плече від Cartier.

"Шведський сніговий кролик", — підписала фото Лілі.

Нагадаємо, Лілі Коллінз виклала кумедне відео зі зйомок третього сезону "Емілі в Парижі". Офіційно ще не повідомлялося про продовження популярного серіалу про американку в столиці Франції, проте неоднозначне закінчення останнього епізоду третього сезону натякає на четверту частину.

Також Фокус писав, що Лілі Коллінз з'явилася на обкладинці Vogue у вушанці українського бренду Ruslan Baginskiy. Головні убори від Руслана носять зірки по всьому світу, а серед його шанувальниць — Белла Хадід і Мадонна.