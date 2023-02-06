Шарлиз Терон была замечена на прогулке с дочерью (фото)

Звезда экрана воспитывает двух дочерей.

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47-летнюю американскую актрису Шарлиз Терон заметили накануне с дочерью в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитость южноафриканского происхождения была в приподнятом настроении, когда она наслаждалась компанией своей семилетней дочери Огаст, когда они выходили из ресторана.

Актриса, которая в прошлом году сделала короткую стрижку, воспитывает двух дочерей.

Шарлиз Терон выбрала для февральского выхода в свет розовое пальто поверх белой футболки с обложкой одноименного альбома The Velvet Underground & Nico 1967, наслаждаясь компанией младшего ребенка. На ногах звезды экрана были белые кроссовки.

Уроженка Южной Африки держала свои вещи в кожаном кошельке. При выходе ее роскошные светлые волосы были коротко подстрижены и спадали на плечи.

Терон начала свой путь к усыновлению, когда в 2012 году она приветствовала своего первого ребенка, Джексона, в возрасте 10 лет. Сын актрисы объявил себя трансгендерной личностью.

[ + – ] Шарлиз Терон с дочерью Огаст

В 2015 году Шарлиз Терон усыновила дочь Огаст. Иногда знаменитость показывает своих потомков в соцсетях.

Напомним, 47-летняя Шарлиз Терон поделилась своими секретами красоты.

Также Фокус писал о новой прическе Шарлиз Терон и эффектном появлении актрисы на публике.