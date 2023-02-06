Шарліз Терон помітили на прогулянці з донькою (фото)
Зірка екрану виховує двох доньок.
47-річну американську акторку Шарліз Терон помітили напередодні з донькою у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.
Знаменитість південноафриканського походження була в піднесеному настрої, коли вона насолоджувалася компанією своєї семирічної доньки Огаст, коли вони виходили з ресторану.
Акторка, яка минулого року зробила коротку стрижку, виховує наразі двох доньок.
Шарліз Терон обрала для лютневого виходу у світ рожеве пальто поверх білої футболки з обкладинкою однойменного альбому The Velvet Underground & Nico 1967 року, насолоджуючись компанією молодшої дитини. На ногах зірки екрану були білі кросівки.
Уродженка Південної Африки тримала свої речі в шкіряному гаманці. Під час виходу її розкішне світле волосся було коротко підстрижене й спадало на плечі.
Терон почала свій шлях до усиновлення, коли в 2012 році вона привітала свою першу дитину, Джексона у віці 10 років. Син акторки оголосив себе трансгендерною особистістю.
У 2015 році Шарліз Терон всиновила доньку Огаст. Час від часу знаменитість показує своїх нащадків у соцмережах.
Нагадаємо, 47-річна Шарліз Терон поділилася своїми секретами краси.
Також Фокус писав про нову зачіску Шарліз Терон та ефектну появу акторки на публіці.