Актриса Миша Бартон рассказала, как ей приказывали переспать с ДиКаприо ради карьеры

Звезда сериала "Одинокие сердца" призналась, что ее убеждали спать с Лео, когда ей было 19 лет.

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Актриса и модель Миша Бартон утверждает, что ее убеждали переспать с Леонардо ДиКаприо в начале ее карьеры, утверждая, что это поможет ее карьере в кино. Об этом пишет Daily Mail.

Об этом она рассказывала в старом интервью 2005 года изданию Harpers & Queen, но оно всплыло на фоне слухов о том, что 48-летний Леонардо ДиКаприо встречается с 19-летней моделью Иден Полани из Израиля.

Тогда Миша Бартон сообщила, что она и публицист Крейг Шнайдер увидели Леонардо ДиКаприо на фотосессии в Малибу. Мише тогда было 19 лет, а Лео – около 30 и он как раз расстался с моделью Жизель Бюндхен после шестилетнего романа.

[ + – ] Миша Бартон в 2005 году Фото: Getty Images

"Ради твоей карьеры иди и переспи с этим мужчиной", — сказал Крейг Мише. Но она ответила, что ее не интересуют "зрелые" мужчины, сказав в интервью: "Разве Лео не около 30-ти, или около того?".

Неизвестно, знал ли Лео об этом разговоре и о существовании Миши Бартон вообще. Потому что на тот момент он уже был признанной звездой, а она только начинала свою карьеру в кино, и снималась в молодежных фильмах и сериалах.

Ранее источники, близкие к Лео, заявили, что актер на той самой вечеринке, где его впервые увидели с 19-летней Иден Полани, просто сидел с ней рядом, но не прокомментировали, была ли между ними когда-либо романтическая связь.

[ + – ] Иден Полани называют новой девушкой Леонардо ДиКаприо Фото: Instagram Eden Polani

До Иден Леонардо встречался с 23-летней Викторией Ламас, подтверждая слухи о том, что возраст его девушек не превышает 25 лет. Но если ранее и сам Леонардо ДиКаприо был моложе, это не вызывало такой бурной реакции, как сейчас, когда его очередная подружка годится ему в дочери.

"Кто-то должен остановить Леонардо ДиКаприо. Это было забавно 10 подружек назад", — пишут комментаторы в соцсетях и шутят, что он так беспокоится об экологии, потому что хочет "оставить лучший мир для своих подруг".

Иден Полани, модель франко-израильского происхождения, менее знаменита, чем прочие модели, с которыми Леонардо встречался ранее.

Напомним, среди его девушек были Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли, Блейк Лайвли, Тони Гаррн, а перед нашумевшим романом с юной Викторией Ламас, он встречался с падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне.

[ + – ] Редкий снимок Леонардо ДиКаприо и Камилы Морроне Фото: Getty Images

Но пара разошлась, едва Камиле исполнилось 25 лет.

После волны интереса к своей персоне, Иден Полани сначала удалила, а потом восстановила свой аккаунт в Instagram.