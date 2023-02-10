Акторка Міша Бартон розповіла, як їй наказували переспати з Ді Капріо заради кар'єри

Зірка серіалу "Самотні серця" зізналася, що її переконували спати з Лео, коли їй було 19 років.

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Акторка та модель Міша Бартон стверджує, що її переконували переспати з Леонардо Ді Капріо на початку її кар'єри, стверджуючи, що це допоможе її кар'єрі в кіно. Про це пише Daily Mail.

Про це вона розповідала у старому інтерв'ю 2005 року Harpers & Queen, але воно спливло на тлі чуток про те, що 48-річний Леонардо Ді Капріо зустрічається з 19-річною моделлю Іден Полані з Ізраїлю.

Тоді Міша Бартон повідомила, що вона та публіцист Крейг Шнайдер побачили Леонардо Ді Капріо на фотосесії в Малібу. Міші тоді було 19 років, а Лео — близько 30, і він якраз розлучився з моделлю Жизель Бюндхен після шестирічного роману.

[ + – ] Міша Бартон у 2005 році Фото: Getty Images

"Заради твоєї кар'єри йди й переспи з цим чоловіком", — сказав Крейг Міші. Але вона відповіла, що її не цікавлять "зрілі" чоловіки, сказавши в інтерв'ю: "Хіба Лео не близько 30-ти чи близько того?"

Невідомо, чи знав Лео про цю розмову й існування Міші Бартон узагалі. Тому що на той момент він уже був визнаною зіркою, а вона тільки-но починала свою кар'єру в кіно та знімалася в молодіжних фільмах і серіалах.

Раніше джерела, близькі до Лео, заявили, що актор на тій самій вечірці, де його вперше побачили з 19-річною Іден Полані, просто сидів із нею поряд, але не прокоментували, чи між ними був коли-небудь романтичний зв'язок.

[ + – ] Іден Полані називають новою дівчиною Леонардо Ді Капріо Фото: Instagram Eden Polani

До Іден Леонардо зустрічався з 23-річною Вікторією Ламас, підтверджуючи чутки про те, що вік його дівчат не перевищує 25 років. Але якщо раніше й сам Леонардо Ді Капріо був молодшим, це не викликало такої бурхливої реакції, як зараз, коли його чергова подружка годиться йому в дочки.

"Хтось повинен зупинити Леонардо Ді Капріо. Це було весело 10 подружок тому", — пишуть коментатори в соцмережах і жартують, що він так турбується про екологію, бо хоче "залишити кращий світ для своїх подруг".

Іден Полані, модель франко-ізраїльського походження, менш відома, ніж інші моделі, з якими Леонардо зустрічався раніше.

Нагадаємо, серед його дівчат були Жизель Бюндхен, Бар Рафаелі, Блейк Лайвлі, Тоні Гаррн, а перед гучним романом із юною Вікторією Ламас він зустрічався з пасербицею Аль Пачіно Камілою Морроне.

[ + – ] Рідкісний знімок Леонардо Ді Капріо та Каміли Морроне Фото: Getty Images

Але пара розійшлася, тільки-но Камілі виповнилося 25 років.

Після хвилі інтересу до своєї персони Іден Полані спочатку видалила, а потім відновила свій обліковий запис в Instagram.