Вражда принца Уильяма и принца Гарри оказывает давление на дворец в преддверии коронации

Сложные отношения принца Уильяма и принца Гарри, которые стали хуже после выхода книги "Запасной", оказывают огромное давление на Дворец.

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Принц Уильям и принц Гарри все еще в разногласиях после выхода книги герцога Сассекского "Запасной", и дворец надеется урегулировать ситуацию до коронации короля Карла III.

"Чем дольше будет продолжаться вражда, тем меньше вероятность примирения", — эксклюзивно сообщает Us Weekly инсайдер. "Учитывая, что до коронации осталось всего несколько месяцев, необходимо незамедлительно принять соответствующие меры".

Судя по всему, Дворец пытается организовать примирение Гарри и Уильяма до 6 мая, когда 74-летний Чарльз официально коронуется.

"Дворец пытается найти решения, чтобы сохранить мир и создать своего рода воссоединение и единство между Уильямом и Гарри. Сейчас или никогда", — говорит инсайдер. "Коронация — это время для празднования, и никто не хочет, чтобы эта темная туча нависла над торжествами по такому важному поводу".

Герцог Кембриджский и его младший брат были в разногласиях в течение нескольких лет, но в прошлом месяце напряженность достигла нового уровня после публикации мемуаров Гарри "Запасной".

Между тем, согласно Page Six, принц Гарри и Меган Маркл еще не были приглашены на коронацию, но это потому, что приглашения не были разосланы. Как сказал их источник: "Еще очень рано, еще никого не пригласили!ʼ

Напомним, принц Уильям особенно расстроен релизом скандальных мемуаров принца Гарри.

Также Фокус писал о реакции короля Карла III на просьбу вернуть младшего сына в королевскую семью.