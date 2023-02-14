Ворожнеча принца Вільяма та принца Гаррі чинить тиск на палац напередодні коронації

Складні стосунки принца Вільяма та принца Гаррі, які стали гіршими після виходу книги "Запасний", чинять величезний тиск на Палац.

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Принц Вільям і принц Гаррі все ще у розбіжностях після виходу книги герцога Сассекського "Запасний", і палац сподівається врегулювати ситуацію до коронації короля Карла III.

"Чим довше буде ворожнеча, тим менша ймовірність примирення", — ексклюзивно повідомляє Us Weekly інсайдер. "З огляду на те, що до коронації залишилося всього кілька місяців, необхідно негайно вжити відповідних заходів".

Найімовірніше, Палац намагається організувати примирення Гаррі та Вільяма до 6 травня, коли 74-річний Чарльз буде офіційно коронований.

"Палац намагається знайти рішення, щоб зберегти мир і створити своєрідне возз'єднання та єдність між Вільямом та Гаррі. Зараз чи ніколи", — каже інсайдер. "Коронація — це час для святкування, і ніхто не хоче, щоб ця темна хмара нависла над урочистостями з такого важливого приводу".

Герцог Кембриджський та його молодший брат були у розбіжностях протягом кількох років, але минулого місяця напруженість досягла нового рівня після публікації мемуарів Гаррі "Запасний".

Тим часом, згідно з Page Six, принц Гаррі та Меган Маркл ще не були запрошені на коронацію, але це тому, що запрошення не було розіслано. Як сказало їхнє джерело: "Ще дуже рано, ще нікого не запросили!"

Нагадаємо, принц Вільям особливо засмучений релізом скандальних мемуарів принца Гаррі.

Також Фокус писав про реакцію короля Карла III на прохання повернути молодшого сина до королівської родини.