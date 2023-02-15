В зеленом мини-платье и меховой шали: Бритни Спирс поделилась с фанатами новым видео

Знаменитость поделилась с поклонниками роликом, на котором кружиться в причудливом танце.

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41-летняя американская певица Бритни Спирс продолжает радовать свои 42 миллиона подписчиков новыми публикациями. В одном из последних видео в своем Instagram-аккаунте девушка продемонстрировала яркий образ под фоновую композицию "Push It" группы Salt-N-Pepa.

В ролике Спирс раскачивала белую меховую шаль, накинутую на плечи, пока танцевала. Платье займового цвета без бретелек отличалось вырезом в форме сердца, узором из бисера и блестящей бахромой. Наряд она дополнила черными туфлями с открытым носком.

Чтобы показать наряд, поп-звезда предстала в двух разных украшениях — первое было темно-синий кулон, а в второе — несколько серебряных цепочек, накинутых на ее ключицы. Для изюминки Бритни нанесла свою фирменную темную подводку вокруг глаз.

Напомним, в одном из последних видео в Instagram знаменитая певица в гостиничном номере сделала на камеру новую татуировку, но тут же пожалела об этом, назвав ее "отстоем", поскольку рисунок получился неудачным.

Ранее Фокус писал, что Бритни после скандала в ресторане Лос-Анджелесазаписала новый ролик с танцами, где демонстрировала и неприличные жесты, адресованные хейтерам.