У зеленій мінісукні та хутряній шалі: Брітні Спірс поділилася із фанатами новим відео

Знаменитість поділилася із шанувальниками роликом, на якому кружляє у химерному танці.

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41-річна американська співачка Брітні Спірс продовжує радувати свої 42 мільйони підписників новими публікаціями. В одному з останніх відео у своєму Instagram-акаунті дівчина продемонструвала яскравий образ під фонову композицію "Push It" гурту Salt-N-Pepa.

У ролику Спірс розгойдувала білу хутряну шаль, накинуту на плечі, поки танцювала. Сукня лаймового кольору без бретельок відрізнялася вирізом у формі серця, візерунком із бісеру та блискучою бахромою. Вбрання вона доповнила чорними туфлями з відкритим носком.

Щоб показати вбрання, поп-зірка постала у двох різних прикрасах — першою було темно-синій кулон, а другою — кілька срібних ланцюжків, накинутих на її ключиці. Для родзинки Брітні нанесла своє фірмове темне підведення навколо очей.

Нагадаємо, в одному з останніх відео в Instagram знаменита співачка в готельному номері зробила на камеру нове татуювання, але відразу пошкодувала про це, назвавши його "відстоєм", оскільки малюнок вийшов невдалим.

Раніше Фокус писав, що Брітні після скандалу в ресторані Лос-Анджелесу записала новий ролик із танцями, де демонструвала і непристойні жести, адресовані хейтерам.