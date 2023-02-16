Гитаристка Machine Gun Kelly прокомментировала слухи о ее романе с музыкантом

Девушка уже пять лет состоит в отношениях и назвала слухи о ее романе с Machine Gun Kelly "неуважительными".

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Разлад в отношениях актрисы Меган Фокс и ее возлюбленного Machine Gun Kelly стали одной из главных тем в шоу-бизнесе. Злые языки поговаривают, что причиной якобы расставания яркой пары стала 26-летняя Софи Ллойд, гитаристка музыканта. Однако девушка уже поспешила внести ясность, о чем пишет Page Six.

Слухи об измене Колсона Бейкера (настоящее имя певца) с ней она назвала "беспощадными" и "неуважительными".

"Софи Ллойд – профессиональный, опытный музыкант, которого напрасно втянули в СМИ из-за беспочвенных обвинений, выдвинутых социальными сетями. Любые предположения о том, что она когда-либо вела себя непрофессионально или разорвала отношения, не соответствуют действительности. Это неуважение к ней как к художнице и плохим журналистским и социальным комментариям – сообщать о чем-то еще", – гласит заявление, выпущенное командой гитаристки.

Софи появилась в группе Machine Gun Kelly в прошлом году, присоединившись к нему в турне Mainstream Sellout, начавшемся в июне и завершившемся в октябре. Она также выступала с ним на нескольких фестивалях.

11 февраля она играла на гитаре с MGK на звездной вечеринке Дрейка за Суперкубок в Аризоне, на которой также присутствовала Меган.

Софи состоит в отношениях со своим бойфрендом Кристофером Пейнтером уже более пяти лет. Кристофер посетил несколько концертов в рамках тура Mainstream Sellout. На День святого Валентина Софи поделилась снимком с парнем и назвала его своим Валентином.

Слухи о расколе Меган и MGK появились после того, как недавно актриса поделилась загадочным постом о "нечестности" и удалила все следы рокера из своего Instagram. Она также отписалась от MGK и подписалась на его вечного соперника Эминема.

Несмотря на раскол, пара, похоже, не теряет надежды на примирение. На днях папарацци заметили Колсона и Меган выходящими из кабинета семейного психолога. При этом Фокс плакала, а Бейкер выглядел подавленным. Они разъехались на разных авто.

Напомним, ранее Фокус писал, что актриса сняла с пальца помолвочное кольцо, конструкция которого имеет определенный секрет.