Гітаристка Machine Gun Kelly прокоментувала чутки про її роман із музикантом

Дівчина вже п'ять років у стосунках і назвала чутки про її роман із Machine Gun Kelly "сповненими неповаги".

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Розлад у стосунках акторки Меган Фокс і її коханого Machine Gun Kelly стали однією з головних тем у шоу-бізнесі. Злі язики подейкують, що нібито причиною розставання яскравої пари стала 26-річна Софі Ллойд, гітаристка музиканта. Проте дівчина вже поспішила внести ясність, що пише Page Six.

Чутки про зраду Колсона Бейкера (справжнє ім'я співака) з нею вона назвала "нещадними" та "сповненими неповаги".

"Софі Ллойд — професійна, досвідчена музикантка, яку даремно втягнули в ЗМІ через безпідставні звинувачення, висунуті соціальними мережами. Будь-які припущення про те, що вона колись поводилася непрофесійно або зруйнувала стосунки, не відповідають дійсності. Повідомляти щось інше — це неповага до неї як до артистки, погані журналістські та суспільні коментарі", — говорить заява, випущена командою гітаристки.

Софі з'явилася в групі Machine Gun Kelly минулого року, приєднавшись до нього в турне Mainstream Sellout, що розпочався в червні та завершився в жовтні. Вона також виступала з ним на кількох фестивалях.

11 лютого вона грала на гітарі з MGK на зірковій вечірці Дрейка за Суперкубок в Аризоні, де також була присутня Меган.

Софі зараз у стосунках зі своїм бойфрендом Крістофером Пейнтером уже понад п'ять років. Крістофер відвідав кілька концертів у межах туру Mainstream Sellout. На День святого Валентина Софі поділилася знімком із хлопцем і назвала його своїм Валентином.

Чутки про розкол Меган і MGK з'явилися після того, як нещодавно акторка поділилася загадковим постом про "нечесність" і видалила всі сліди рокера зі свого Instagram. Вона також відписалася від MGK і підписалася на його вічного суперника Емінема.

Попри розкол пара, схоже, не втрачає надії на примирення. Днями папараці помітили Колсона та Меган, коли вони виходили з кабінету сімейного психолога. Водночас Фокс плакала, а Бейкер здавався пригніченим. Вони роз'їхалися в різних авто.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що акторка зняла з пальця обручку, конструкція якої має певний секрет.