56-летняя Синди Кроуфорд поделилась кадрами из сауны (видео)

Знаменитость примеряла на себе новый образ и поклонники отметили, что Синди стала совершенно неузнаваемой.

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56-летняя супермодель Синди Кроуфорд записала селфи-видео, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Судя по ролику, звезда задавалась вопросом, как бы она выглядела с челкой.

Синди откинула вперед темные пряди волос, обрамляющие ее лицо, демонстрируя лицо со всех сторон.

"Детские волосы в сауне", — подписала звезда свою публикацию.

Подписчики поспешили прокомментировать насколько меняется внешность Кроуфорд с челкой.

Один поклонник модели написал: "Ты выглядишь здесь так по-другому", а другой добавил: "На нее совсем не похоже".

Видео появилось после того, как звезда подиумов 90-х, которая до сих пор является влиятельной фигурой, поделилась с InStyle, что ее дочь-модель Кайя Гербер "украла" ее пышные локоны.

Синди сказала: "Я смотрю на свою дочь и замечаю, что ее волосы блестят и выглядят здоровыми — у нее мои старые волосы, и я хочу их вернуть!"

[ + – ] Кайя Гербер и Синди Кроуфорд Фото: Getty Images

Напомним, 56-летняя Синди Кроуфорд показала безупречную фигуру.

Также Фокус писал об эффектном образе для старших женщин, который накануне продемонстрировала Синди Кроуфорд.