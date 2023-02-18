56-летняя Синди Кроуфорд поделилась кадрами из сауны (видео)
Знаменитость примеряла на себе новый образ и поклонники отметили, что Синди стала совершенно неузнаваемой.
56-летняя супермодель Синди Кроуфорд записала селфи-видео, которое она опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Судя по ролику, звезда задавалась вопросом, как бы она выглядела с челкой.
Синди откинула вперед темные пряди волос, обрамляющие ее лицо, демонстрируя лицо со всех сторон.
"Детские волосы в сауне", — подписала звезда свою публикацию.
Подписчики поспешили прокомментировать насколько меняется внешность Кроуфорд с челкой.
Один поклонник модели написал: "Ты выглядишь здесь так по-другому", а другой добавил: "На нее совсем не похоже".
Видео появилось после того, как звезда подиумов 90-х, которая до сих пор является влиятельной фигурой, поделилась с InStyle, что ее дочь-модель Кайя Гербер "украла" ее пышные локоны.
Синди сказала: "Я смотрю на свою дочь и замечаю, что ее волосы блестят и выглядят здоровыми — у нее мои старые волосы, и я хочу их вернуть!"
Напомним, 56-летняя Синди Кроуфорд показала безупречную фигуру.
Также Фокус писал об эффектном образе для старших женщин, который накануне продемонстрировала Синди Кроуфорд.