56-річна Сінді Кроуфорд поділилася кадрами із сауни (відео)

Знаменитість приміряла на собі новий образ і шанувальники підмітили, що Сінді стала абсолютно невпізнанною.

Related video

56-річна супермодель Сінді Кроуфорд записала селфі-відео, яке вона опублікувала у своєму Instagram-акаунті. Судячи з ролика, зірка запитувала себе, як би вона виглядала з чубчиком.

Сінді відкинула вперед темні пасма волосся, що обрамляє її обличчя, демонструючи обличчя з усіх боків.

"Дитяче волосся в сауні", — підписала зірка свою публікацію.

Підписники поспішили прокоментувати наскільки змінюється зовнішність Кроуфорд з чубчиком.

Один шанувальник моделі написав: "Ти виглядаєш тут так інакше", а інший додав: "На неї зовсім не схоже".

Відео з'явилося після того, як зірка подіумів 90-х, яка досі є впливовою фігурою, поділилася з InStyle, що її дочка-модель Кая Гербер "украла" її пишні локони.

Сінді сказала: "Я дивлюся на свою дочку і помічаю, що її волосся блищить і виглядає здоровим — у неї моє старе волосся, і я хочу його повернути!"

[ + – ] Кая Гербер і Сінді Кроуфорд Фото: Getty Images

Нагадаємо, 56-річна Сінді Кроуфорд показала бездоганну фігуру.

Також Фокус писав про ефектний образ для старших жінок, який напередодні продемонструвала Сінді Кроуфорд.