Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Преследователя Ким Кардашьян задержали около ее дома

Ким Кардашьян фигура, Ким Кардашьян дети, Ким Кардашьян возраст, Ким Кардашьян суд, Ким Кардашьян скандал
Фото: Instagram/kimkardashian | Ким Кардашьян

Последний предполагаемый преследователь Ким Кардашьян нарушил судебный запрет.

Related video

Джомони Зиглер был арестован в пятницу после того, как пробрался в закрытый поселок 43-летней Ким Кардашьян и довольно близко подобрался к ее дому, сообщили TMZ источники в правоохранительных органах.

В итоге он не добрался до самой собственности бизнесвумен, а был прямо за ее пределами.

Этого было достаточно, чтобы охрана звезды вызвала полицию. Мужчину арестовали за нарушение охранного приказа.

В конце января звезда реалити Ким Кардашьян получила временный судебный запрет в отношении мужчины, который якобы несколько раз приходил к ней домой, называл ее своей "женой" и даже подарил обручальное кольцо.

На этот месяц было назначено слушание, чтобы обсудить возможность предоставления постоянного запрета. Однако мужчина его не дождался

Зиглера арестовали с возможностью внести залог в 20 000 долларов. По информации издания, есть подозрение, что он, скорее всего, снова совершит преступление, если окажется на улице.

По словам Ким Кардашьян, у 28-летнего мужчины есть криминальное прошлое, включающее незаконное хранение огнестрельного оружия и угроз.

Напомним, в октябре прошлого года, несмотря на то, что закрытый город Хидден-Хиллз хорошо охраняется, преступник по имени Деандре Уильямс попал на частную территорию Ким Кардашьян и практически зашел в ее дом.

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян отправилась в тюрьму для особо опасных преступников.