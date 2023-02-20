Преследователя Ким Кардашьян задержали около ее дома

Последний предполагаемый преследователь Ким Кардашьян нарушил судебный запрет.

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Джомони Зиглер был арестован в пятницу после того, как пробрался в закрытый поселок 43-летней Ким Кардашьян и довольно близко подобрался к ее дому, сообщили TMZ источники в правоохранительных органах.

В итоге он не добрался до самой собственности бизнесвумен, а был прямо за ее пределами.

Этого было достаточно, чтобы охрана звезды вызвала полицию. Мужчину арестовали за нарушение охранного приказа.

В конце января звезда реалити Ким Кардашьян получила временный судебный запрет в отношении мужчины, который якобы несколько раз приходил к ней домой, называл ее своей "женой" и даже подарил обручальное кольцо.

На этот месяц было назначено слушание, чтобы обсудить возможность предоставления постоянного запрета. Однако мужчина его не дождался

Зиглера арестовали с возможностью внести залог в 20 000 долларов. По информации издания, есть подозрение, что он, скорее всего, снова совершит преступление, если окажется на улице.

По словам Ким Кардашьян, у 28-летнего мужчины есть криминальное прошлое, включающее незаконное хранение огнестрельного оружия и угроз.

Напомним, в октябре прошлого года, несмотря на то, что закрытый город Хидден-Хиллз хорошо охраняется, преступник по имени Деандре Уильямс попал на частную территорию Ким Кардашьян и практически зашел в ее дом.

Также Фокус писал, что Ким Кардашьян отправилась в тюрьму для особо опасных преступников.