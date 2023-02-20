Переслідувача Кім Кардаш'ян затримали біля її будинку

Останній передбачуваний переслідувач Кім Кардаш'ян порушив судову заборону.

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Джомоні Зіглера було заарештовано в п'ятницю після того, як він пробрався в закрите поселення 43-річної Кім Кардаш'ян і досить близько підібрався до її будинку, повідомили TMZ джерела в правоохоронних органах.

У результаті він не дістався до самої власності бізнесвумен, а був прямо за її межами.

Цього було достатньо, щоби охорона зірки викликала поліцію. Чоловіка заарештували за порушення охоронного наказу.

Наприкінці січня зірка реаліті Кім Кардаш'ян отримала тимчасову судову заборону щодо чоловіка, який нібито кілька разів приходив до неї додому, називав її своєю "дружиною" та навіть подарував обручку.

Цього місяця було призначено слухання, щоб обговорити можливість надання постійної заборони. Однак чоловік його не дочекався

Зіглера заарештували з можливістю внести заставу у 20 000 доларів. За інформацією видання, є підозра, що він, швидше за все, знову вчинить злочин, якщо опиниться на вулиці.

За словами Кім Кардаш'ян, 28-річний чоловік має кримінальне минуле, що включає незаконне зберігання вогнепальної зброї та погроз.

Нагадаємо, у жовтні минулого року попри те, що закрите місто Гіден-Гілз добре охороняється, злочинець на ім'я Деандре Вільямс потрапив на приватну територію Кім Кардаш'ян і практично зайшов до її будинку.

Також Фокус писав, що Кім Кардаш'ян вирушила до в'язниці для особливо небезпечних злочинців.