Бритни Спирс напугала поклонников новым видео

К сумасшедшим танцам певица теперь добавила австралийский акцент.

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41-летняя британская певица Бритни Спирс, несколько раз удалявшая свою страницу в Instagram, продолжает публиковать в соцсети публикации, которые вызывают все большую обеспокоенность у ее фанатов. Очередной пост знаменитости – еще один повод для тревоги по поводу ее ментального здоровья. Звезда загрузила ролик, где говорит с австралийским акцентом, а затем чересчур эмоционально показывает новые платья.

"Хорошо, отличные новости. Итак, на прошлой неделе, ребята, я сделала платье. Я была очень горда. У него ромбовидная вставка, молния сзади, и подруга помогла мне его сшить", – рассказывает артистка. На ней – желтый укороченный топ с пышными рукавами и белые шорты, а в спальне, где снимается ролик, на кровати разбросаны вещи, а на полу – стопка одежды.

Бритни с энтузиазмом сообщила, что недавно ей прислали платье, которое ей "не нужно было шить самой", хотя компанию по производству одежды она не назвала. Это было прозрачное розовое платье, усыпанное стразами.

"Я не могу в это поверить. Я просто говорю! Эй, так горжусь! Мне даже не пришлось делать это самой. Спасибо компании за то, что прислали мне это платье. Спасибо", – продолжила она по ходу ролика.

Все еще с нарядом в руках, Бритни начала поднимать его вверх и вниз, крутить во все стороны, прежде чем исполнить странный танец с накинутым на нее платьем.

Сразу после этого клипа Спирс напомнила поклонникам, чтобы они не обращались к властям по поводу ее Instagram.

Видео Бритни заканчивается тем, что она бегает перед камерой с платьем и кричит: "Никогда не будь американскими горками!!!"

Недавно стало известно, что родственники и друзья певицы решили вмешаться и предотвратить предполагаемое самоубийство звезды из-за предполагаемых проблем с психическим здоровьем. Их серьезно тревожило ее "неустойчивое" и "нестабильное" поведение из-за приема лекарств, которые "возбуждают ее" и заставляют "выходить из-под контроля".

Группа друзей арендовали дом в Лос-Анджелесе на несколько месяцев, не известив Спирс, для инсценировки вмешательства, при этом один источник заявил: "Я боюсь, что она умрет".

Вмешательство должно было состояться в ее доме с ее мужем, менеджером, врачами и специалистом по интервенции, поскольку она должна была пройти лечение и психологическое консультирование в течение двух месяцев.

Однако Спирс "отчасти узнала" о плане, и все отменилось. В свою очередь артистка устроила грандиозный скандал, попросив впредь так не делать.

Ранее Фокус писал, что в Сети появилось новое свадебное фото Бритни Спирс и Сэма Асгари.