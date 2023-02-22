Брітні Спірс налякала шанувальників новим відео

До шалених танців співачка тепер додала австралійський акцент.

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41-річна британська співачка Брітні Спірс, яка кілька разів видаляла свою сторінку в Instagram, продовжує публікувати в соцмережі публікації, які викликають все більшу стурбованість у її фанатів. Ще одна посада знаменитості – ще один привід для тривоги у плані її ментального здоров'я. Зірка завантажила ролик, де говорить із австралійським акцентом, а потім надто емоційно показує нові сукні.

"Добре, чудові новини. Отже, минулого тижня, я зробила сукню. Я була дуже горда. У нього ромбоподібна вставка, блискавка ззаду, і подруга допомогла мені її пошити", – розповідає артистка. На ній – жовтий укорочений топ із пишними рукавами та білі шорти, а у спальні, де знімається ролик, на ліжку розкидані речі, а на підлозі – стопка одягу.

Брітні з ентузіазмом повідомила, що нещодавно їй надіслали сукню, яку їй "не потрібно було шити самій", хоча компанію з виробництва одягу вона не назвала. Це була прозора рожева сукня, посипана стразами.

"Я не можу в це повірити. Я просто говорю! Гей, так пишаюся! Мені навіть не довелося робити це самій. Дякую компанії за те, що прислали мені цю сукню. Дякую", — продовжила вона у своєму ролику.

Все ще з нарядом у руках, Брітні почала піднімати його вгору і вниз, крутити на всі боки, перш ніж виконати дивний танець з накинутою на неї сукнею.

Відразу після цього кліпу Спірс нагадала шанувальникам, щоб вони не зверталися до влади щодо її Instagram.

Відео Брітні закінчується тим, що вона бігає перед камерою із сукнею та кричить: "Ніколи не будь американськими гірками!!!"

Нещодавно стало відомо, що родичі та друзі співачки вирішили втрутитися та запобігти передбачуваному самогубству зірки через передбачувані проблеми з психічним здоров'ям. Їх серйозно турбувала її "нестійка" та "нестабільна" поведінка через прийом ліків, які "збуджують її" і змушують "виходити з-під контролю".

Група друзів орендували будинок у Лос-Анджелесі на кілька місяців, не сповістивши Спірс, для інсценування втручання, при цьому одне джерело заявило: "Я боюся, що вона помре".

Втручання мало відбутися в її будинку з її чоловіком, менеджером, лікарями та фахівцем з інтервенції, оскільки вона мала пройти лікування та психологічне консультування протягом двох місяців.

Однак Спірс "у той самий час дізналася" про план, і все скасувалося. Зі свого боку артистка влаштувала грандіозний скандал, попросивши так не робити.

Раніше Фокус писав, що в Мережі з'явилося нове весільне фото Брітні Спірс та Сема Асгарі.