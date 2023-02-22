Эксперт считает, что образ Кейт Миддлтон на церемонии BAFTA был "умной уловкой"

Будущая королева умело сочетает дизайнерские вещи с бюджетными аксессуарами.

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Принцесса Уэльская выглядела сногсшибательно в белом платье на одно плечо и черных оперных перчатках, когда она и принц Уильям присутствовали на церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии.

Уильям надел черный бархатный пиджак от Tom Ford, белую рубашку и черные брюки, а Кейт решила изменить стиль белого платья от Alexander McQueen с одним плечом, которое она ранее носила на BAFTA в 2019 году, дополнив его длинными оперными перчатками и золотыми серьгами стоимостью 17,99 фунтов стерлингов от Zara.

Она завершила образ черным клатчем, золотыми туфлями на каблуках и распустила волосы.

Ее ансамбль для этого мероприятия с тех пор был назван "гениальным" Мирандой Холдер, знаменитостью и королевским экспертом по моде, которая утверждает, что смелый наряд принцессы Уэльской показывает, как она может "принять любые вызовы, которые ей бросают".

"Яркий образ Кейт на красной ковровой дорожке BAFTA 2023 года, безусловно, произвел сенсацию стиля. Драматичное монохромное изображение идеально дополняло наряд Уильяма, и они выглядели настоящей влиятельной парой, совершенно непринужденно смешиваясь с великими и добрыми делами киноиндустрии. После получения титула принцессы Уэльской стиль Кейт превратился во что-то более утонченное и уверенное. По сравнению с предыдущими нарядами BAFTA — этот образ казался более взрослым, еще более отточенным и уравновешенным, показывая нам, что Кейт может справиться с любыми проблемами, которые ставит перед ней роль", — сказала Миранда The Mirror.

По мнению эксперта, Кейт взяла "лист из путеводителя королевы" своим смелым выбором.

"Разительный контраст черного и белого на красной ковровой дорожке гарантировал, что Кейт будет легко замечена, принцесса берет листок из путеводителя королевы, поскольку Ее Величество всегда одевалась, чтобы быть замеченной в толпе. Это была Кейт в ее самой уверенной и смелой форме. Оперные перчатки были смелым выбором, и мнения разделились, но лично я считаю, что это был гениальный ход", — поделилась Миранда.

Она отметила, что вечерние перчатки были представлены на подиумах в течение последних нескольких сезонов, но так и не попали в мейнстрим.

Помимо эффектных перчаток, люди говорили об украшениях Кейт, так как она выбрала эффектные серьги из розового золота от Zara.

[ + – ] Кейт Миддлтон в серьгах Zara Фото: Getty Images

Серьги стоят всего 17,99 фунтов стерлингов и с момента выхода Кэтрин на BAFTA они были распроданы. Сейчас их можно приобрести на eBay по цене более 100 фунтов стерлингов.

Миранда говорит, что добавление сережек было "гениальным ходом", поскольку они сделали Кейт более "уверенной" и "находящейся в контакте" с широкой публикой.

"Более интересной частью образа было использование показных аксессуаров — верный признак того, что наша будущая королева становится увереннее, поскольку она больше рискует своим стилем", — добавила эксперт.

Напомним, стало известно, что Кейт Миддлтон сказала принцу Уильяму перед тем, как ударить его по попе.