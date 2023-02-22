Експерт вважає, що образ Кейт Міддлтон на церемонії BAFTA був "розумним прийомом"

Майбутня королева вміло поєднує дизайнерські речі із бюджетними аксесуарами.

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Принцеса Уельська виглядала надзвичайно в білій сукні на одне плече і чорних оперних рукавичках, коли вона і принц Вільям були присутні на церемонії вручення кінопремії Британської кіноакадемії.

Вільям одягнув чорний оксамитовий піджак від Tom Ford, білу сорочку та чорні штани, а Кейт вирішила змінити стиль білої сукні від Alexander McQueen з одним плечем, яке вона раніше носила на BAFTA у 2019 році, доповнивши його довгими оперними рукавичками та золотими сережками вартістю 17, 99 фунтів стерлінгів від Zara.

Вона завершила образ чорним клатчем, золотими туфлями на підборах та розпустила волосся.

Її ансамбль для цього заходу відтоді був названий "геніальним" Мірандою Холдер, знаменитістю і королівським експертом з моди, яка стверджує, що сміливе вбрання принцеси Уельської показує, як вона може "прийняти будь-які виклики, які їй кидають".

"Яскравий образ Кейт на червоній килимовій доріжці BAFTA 2023 року, безумовно, викликав сенсацію стилю. Драматичне монохромне зображення ідеально доповнювало вбрання Вільяма, і вони виглядали справжньою впливовою парою, абсолютно невимушено змішуючись з великими і добрими справами кіноіндустрії. Після отримання титулу принцеси Уельської стиль Кейт перетворився на щось більш витончене і впевнене. Порівняно з попередніми вбраннями BAFTA — цей образ здавався більш дорослим, ще більш відточеним і врівноваженим, показуючи нам, що Кейт може впоратися з будь-якими проблемами, які ставить перед нею роль", — сказала Міранда The Mirror.

На думку експертки, Кейт взяла "аркуш із путівника королеви" своїм сміливим вибором.

" Вражаючий контраст чорного і білого на червоній килимовій доріжці гарантував, що Кейт буде легко помічена, принцеса бере аркуш з путівника королеви, оскільки Її Величність завжди одягалася, щоб бути поміченою в натовпі. Це була Кейт у її найвпевненішій і найсміливішій формі. Оперні рукавички були сміливим вибором, і думки розділилися, але особисто я вважаю, що це був геніальний хід", — поділилася Міранда.

Вона зазначила, що вечірні рукавички були представлені на подіумах протягом останніх кількох сезонів, але так і не потрапили в мейнстрім.

Окрім ефектних рукавичок, люди говорили про прикраси Кейт, оскільки вона вибрала ефектні сережки з рожевого золота від Zara.

[ + – ] Кейт Міддлтон у сережках Zara Фото: Getty Images

Сережки коштують лише 17,99 фунтів стерлінгів і з моменту виходу Кетрін на BAFTA вони були розпродані. Наразі їх можна придбати на eBay за ціною понад 100 фунтів стерлінгів.

Міранда каже, що додавання сережок було "геніальним ходом", оскільки вони зробили Кейт більш "впевненою" і такою, що "перебуває в контакті" з широкою публікою.

"Найцікавішою частиною образу було використання показних аксесуарів — вірна ознака того, що наша майбутня королева стає впевненішою, оскільки вона більше ризикує своїм стилем", — додала експертка.

Нагадаємо, стало відомо, що Кейт Міддлтон сказала принцу Вільяму перед тим, як ударити його по сідницях.