Стало відомо, що Кейт Міддлтон сказала принцу Вільяму перед тим, як вдарити його по сідницях

Під час церемонії BAFTA-2023 королівське подружжя публічно порушило етикет.

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Стало відомо, що Кейт Міддлтон сказала принцу Вільяму після того, як вдарила його по сідницях на публіці. Про це пише New York Post.

Експертка із читання по губах проаналізувала поведінку принца та принцеси Уельських під час їхньої появи на BAFTA-2023. Дружина майбутнього короля Великобританії, крокуючи по червоній доріжці, вдарила його по сідницях, порушивши королівський етикет.

Софія Мартелл розповіла, що Кейт Міддлтон "відтворювала" милий момент, який вона щойно бачила в натовпі.

За словами експертки, принцеса запитувала чоловіка, чи був він свідком того ж, що й вона.

"Цей чоловік… він постукав її по сідницях", — нібито сказала Міддлтон, на що Вільям, як повідомляється, відповів: "Він?"

Потім Міддлтон постукала коханого по спині перед тим, як нібито заявила: "Це було так кумедно".

[ + – ] Кейт Міддлтон та принц Вільям на BAFTA-2023 Фото: Getty

Для виходу на червону доріжку Кетрін Міддлтон обрала розкішну білу вечірню сукню з оголеним плечем від Alexander McQueen, яку вона поєднала з довгими чорними оперними рукавичками.

Тим часом старший син короля Карла ІІІ продемонстрував оксамитовий чорний смокінг з метеликом.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон боїться комунікувати з принцом Гаррі та його знайомими.

Також Фокус писав про популярність бюджетних сережок Кейт Міддлтон, які вона продемонструвала під час появи на BAFTA-2023.