Во время церемонии BAFTA-2023 королевские супруги публично нарушили этикет.

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Стало известно, что Кейт Миддлтон сказала принцу Уильяму перед тем, как ударить его по попе на публике. Об этом пишет New York Post.

Эксперт по чтению по губам проанализировала поведение принца и принцессы Уэльских во время их появления на BAFTA-2023. Жена будущего короля Великобритании, шагая по красной дорожке, ударила его по ягодицам, нарушив королевский этикет.

София Мартелл рассказала, что Кейт Миддлтон "воспроизводила" милый момент, который она только что видела в толпе.

По словам эксперта, принцесса спрашивала у мужа, был ли он свидетелем того же, что и она.

"Этот мужчина... он ударил ее по попе", — якобы сказала Миддлтон, на что Уильям, как сообщается, ответил: "Он?"

Затем Миддлтон постучала возлюбленного по спине перед тем, как будто бы заявила: "Это было так забавно".

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на BAFTA-2023 Фото: Getty

Для выхода на красную дорожку Кэтрин Миддлтон выбрала роскошное белое вечернее платье с обнаженным плечом от Alexander McQueen, которое она соединила с длинными черными оперными перчатками.

Тем временем старший сын короля Карла III продемонстрировал бархатный черный смокинг с бабочкой.

Напомним, Кейт Миддлтон боится общаться с принцем Гарри и его знакомыми.

Также Фокус писал о популярности бюджетных сережек Кейт Миддлтон, которые она продемонстрировала во время появления на BAFTA-2023.