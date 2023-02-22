57-летняя Синди Кроуфорд поделилась утренним снимком без макияжа (фото)

Накануне звезда подиумов 90-х встретила свое 57-летие.

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57-летняя американская модель Синди Кроуфорд поделилась утренним фото без макияжа. Снимок недавняя именинница опубликовала в своем Instagram с более чем 7 млн подписчиков.

На фото мама двоих лежит на кровати в нежно-розовом пижамном комплекте. Волосы супермодели 90-х распущены, а на лице она обошлась без макияжа.

"Просыпаться с благодарностью за всю любовь ко дню рождения", — подписала кадр Синди Кроуфорд.

[ + – ] Синди Кроуфорд

Также звезда подиумов ранее выложила редкий снимок с мужем, американским бизнесменом Рэнди Гербером и двумя их детьми — дочерью Кайей и сыном Пресли.

"Когда все, чего ты хочешь на день рождения, это…" — подписала фото с праздничным тортом и близкими людьми именинница.

[ + – ] Синди Кроуфорд с семьей

В комментариях подписчики американской знаменитости засыпали ее приветствиями и комплиментами. В частности, фолловеры Кроуфорд сравнивают, насколько похожа на нее ее дочь Кайя. Девушка пошла по стопам своей звездной матери и активно строит карьеру в модельной отрасли. В настоящее время 21-летняя Кайя встречается с актером Остином Батлером.

Напомним, Синди Кроуфорд продемонстрировала образ для старших женщин.

Также Фокус писал о праздничных кадрах 57-го дня рождения Синди Кроуфорд.