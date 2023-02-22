57-річна Сінді Кроуфорд поділилася ранковим знімком без макіяжу (фото)

Напередодні зірка подіумів 90-х зустріла своє 57-річчя.

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57-річна американська модель Сінді Кроуфорд поділилася ранковим фото без макіяжу. Знімок нещодавня іменинниця опублікувала у своєму Instagram з понад 7 млн підписників.

На фото мама двох лежить на ліжку в ніжно-рожевому піжамному комплекті. Волосся супермоделі 90-х розпущене, а на обличчі вона обійшлася без макіяжу.

"Прокидатися з вдячністю за всю любов до дня народження", — підписала кадр Сінді Кроуфорд.

[ + – ] Сінді Кроуфорд

Також зірка подіумів раніше виклала рідкісний знімок з чоловіком, американським бізнесменом Ренді Гербером, та двома їхніми дітьми — донькою Кайєю та сином Преслі.

"Коли все, чого ти хочеш на день народження, це…" — підписала фото зі святковим тортом та близькими людьми іменинниця.

[ + – ] Сінді Кроуфорд з родиною

У коментарях підписники американської знаменитості засипали її привітаннями та компліментами. Зокрема фоловери Кроуфорд порівнюють, наскільки схожа на неї її донька Кайя. Дівчина пішла стопами своєї зіркової матері та активно будує кар'єру у модельній галузі. Наразі 21-річна Кайя зустрічається з актором Остіном Батлером.

Нагадаємо, Сінді Кроуфорд продемонструвала образ для старших жінок.

Також Фокус писав про святкові кадри 57-го дня народження Сінді Кроуфорд.