Илья Варламов высмеял патриотизм Газманова и его пуховик с изолентой на логотипе Prada

Блогер интересуется, неужели у патриота Газманова не нашлось одежды попроще.

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Российский блогер Илья Варламов не обошел вниманием скандальное выступление певца Олега Газманова на стадионе "Лужники" на концерте, посвященному Дню защитника отечества и годовщине "СВО". Артист, поддерживающий политику российских властей и военное вторжение в Украину, появился на сцене в черном пуховике от итальянского бренда Prada за 340 тысяч рублей, однако заклеил узнаваемый логотип на груди черной изолентой.

"Я вот одного не могу понять. Собирается Газманов в патриотическом угаре воодушевлять народ на празднике в Лужниках. Открывает шкаф, смотрит свой гардероб… Видит, любимый пуховичок Прада, который стоит как годовая зарплата среднестатистического зрителя этого шоу. И становится Газманову неловко. Берет он какую-то изоленту и заклеивает логотип, чем еще больше привлекает внимание. Неужели нельзя было надеть какой-нибудь ватник или что-то попроще? На крайняк можно было куртец у водителя или охранника одолжить. С другой стороны, может он в соболиной шкуре ехал и в последний момент как раз взял Прада у водителя", – написал Варламов.

[ + – ] Олег Газманов появился на сцене в пуховике Prada, заклеив логотип Фото: varlamov/facebook [ + – ] Пуховик стоит столько, сколько среднестатистические россияне зарабатывают почти за год Фото: varlamov/facebook

Кроме Газманова, на стадионе выступили Григорий Лепс, SHAMAN и другие артисты, поддерживающие Путина.

Сам российский президент тоже появился перед присутствующими. В отличие от своего обращения к Федеральному Собранию, которое длилось 1 час 50 минут, тут он говорил всего 10 минут, упомянув, что "просто сейчас идет бой на наших исторических рубежах, за наших людей", а российские войска "сражаются мужественно, героически и храбро".

Ранее Фокус писал о том, что Газманова в Дубае поставили в неудобное положение вопросом об Украине. В октябре прошлого года Евросоюз ввел персональные санкции против Олега Газманова за поддержку российской войны против Украины. Кроме него, в санкционном списке также оказалась певица Юлия Чичерина.