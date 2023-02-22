Ілля Варламов висміяв патріотизм Газманова та його пуховик з ізолентою на логотипі Prada

Блогер цікавиться, невже у патріота Газманова не знайшлося простішого одягу.

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Російський блогер Ілля Варламов не оминув увагою скандальний виступ співака Олега Газманова на стадіоні "Лужники" на концерті, присвяченому Дню захисника вітчизни та річниці "СВО". Артист, який підтримує політику російської влади та військове вторгнення в Україну, з'явився на сцені в чорному пуховику від італійського бренду Prada за 340 тисяч рублів, проте заклеїв відомий логотип на грудях чорною ізолентою.

"Я ось одного не можу зрозуміти. Збирається Газманов у патріотичному угарі надихати народ на святі в Лужниках. Відкриває шафу, дивиться свій гардероб... Бачить, улюблений пуховичок Прада, який коштує як річна зарплата середньостатистичного глядача цього шоу. І стає Газманову ніяково. Бере він якусь ізоленту й заклеює логотип, чим ще більше привертає увагу. Невже не можна було вдягнути якийсь ватник чи щось простіше? На крайняк можна було курточку у водія чи охоронника позичити. З іншого боку, може він у соболиній шкурі приїхав і в останній момент якраз узяв Прада у водія", — написав Варламов.

[ + – ] Олег Газманов з'явився на сцені у пуховику Prada, заклеївши логотип Фото: varlamov/facebook [ + – ] Пуховик коштує стільки, скільки середньостатистичні росіяни заробляють майже за рік Фото: varlamov/facebook

Окрім Газманова, на стадіоні виступили Григорій Лепс, SHAMAN та інші артисти, які підтримують Путіна.

Сам російський президент також постав перед присутніми. На відміну від свого звернення до Федеральних Зборів, яке тривало 1 годину 50 хвилин, тут він говорив усього 10 хвилин, згадавши, що "просто зараз йде бій на наших історичних рубежах, за наших людей", а російські війська "борються мужньо, героїчно та хоробро".

Раніше Фокус писав про те, що Газманова в Дубаї поставили у незручне становище питанням про Україну. Торік у жовтні Євросоюз ввів персональні санкції проти Олега Газманова за підтримку російської війни проти України. Крім нього, в списку санкцій також опинилася співачка Юлія Чичеріна.