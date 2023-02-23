Названа причина, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда путешествуют с кровью

Во время королевских туров есть определенный набор необходимых вещей, которые должны быть на борту самолета.

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Стала известна истинная причина, почему Кейт Миддлтон и принц Уильям всегда путешествуют с дополнительной кровью. Об этом пишет Hello Magazine.

"Вы должны убедиться, что вы продумываете все возможные случаи, и самолет будет перевозить кровь при переливании крови… Никогда нет точной гарантии, что вы получите правильную группу крови в месте назначения", — объясняет королевский эксперт.

Несмотря на всю невероятную тяжелую работу, которая проходит за кулисами, некоторые королевские туры могут столкнуться с неожиданными неудачами, как вспоминает Дики о туре по Южной Корее 1992 года тогдашнего принца Чарльза и принцессы Дианы.

Было известно о падении королевского самолета с высоты 10 000 футов. После этого к безопасности жизни и здоровья британских роялов начали относиться еще с большей осторожностью, продумывая все варианты, как можно предотвратить трагедию.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Джорджем Фото: Getty Images

Кроме того, на борту самолета всегда должна быть траурная одежда на случай, если кто-то из членов королевской семьи умрет во время тура.

Напомним, бюджетные серьги Кейт Миддлтон стали бестселлером.

Также Фокус писал о словах Кейт Миддлтон, адресованных принцу Уильяму перед публичным интимным жестом.