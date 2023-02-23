Названа причина, чому Кейт Міддлтон та принц Вільям завжди подорожують з кров'ю

Під час королівських турів є певний набір необхідних речей, які точно повинні бути на борту літака.

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Стала відома справжня причина, чому Кейт Міддлтон та принц Вільям завжди подорожують з додатковою кров'ю. Про це пише Hello Magazine.

"Ви повинні переконатися, що ви продумуєте всі можливі випадки, і літак перевозитиме кров у разі переливання крові… Ніколи немає жодної гарантії, що ви отримаєте правильну групу крові в місці призначення", — пояснює королівський експерт.

Незважаючи на всю неймовірну важку роботу, яка відбувається за лаштунками, деякі королівські тури можуть зіткнутися з несподіваними невдачами, як згадує Дікі про тур Південною Кореєю 1992 року тодішнього принца Чарльза та принцеси Діани.

Також було відомо про падіння королівського літака з висоти 10 000 футів. Після цього до безпеки життя та здоров'я британських роялів почали ставитися ще з більшою обережністю, продумуючи всі варіанти, як можна запобігти трагедії.

[ + – ] Принц Вільям та Кейт Міддлтон із сином Джорджем Фото: Getty Images

Окрім цього, на борту літака завжди повинен бути жалобний одяг на випадок, якщо хтось з членів королівської родини помре під час туру.

Нагадаємо, бюджетні сережки Кейт Міддлтон стали бестселером.

Також Фокус писав про слова Кейт Міддлтон, адресовані принцу Вільяму перед публічним інтимним жестом.