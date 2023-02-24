Специалист считает, что публичное поведение супруги будущего короля Великобритании с годами все больше меняется.

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Эксперт по языку тела проанализировал поведение Кейт Миддлтон на BAFTA-2023. Об этом пишет Yahoo.

Изучив фотографии последнего появления принца Уильяма и его супруги на красной дорожке, эксперт по языку тела Даррен Стентон пришел к интересному выводу о поведении принцессы Уэльской на церемонии награждения "британским Оскаром" в Лондоне.

Стентон поделился, что принцесса Кэтрин вела себя "совершенно по-другому", чем тогда, когда пара дебютировала на красной дорожке BAFTA в феврале 2017 года.

"[Кейт] не выглядела такой уверенной в себе и казалась более нервной, что повлияло на ее гардероб", — отметил эксперт.

[ + – ] Принц Уильям и Кейт Миддлтон на BAFTA-2023 Фото: Getty Images

Стентон продолжил: "Сейчас Кейт не боится одеть что-то немного смелее и ведет себя совсем по-другому. Теперь она переходит к человеку с элегантностью, честностью и правдивостью. Язык ее тела полностью соответствует уверенному человеку, которым она стала".

"Кейт приняла гораздо больший уровень самоуверенности", — добавил Стентон. "На последних BAFTA Кейт часто видели, как она гуляла сама без своего мужа Уильяма, уверенно и непринужденно. Она очень выросла и развилась в свою личность и важного члена королевской семьи, поэтому ее миры отошли от ее предыдущего облика".

Напомним, что Кейт Миддлтон сказала принцу Уильяму перед тем, как ударить его по попе на публике.

Также Фокус писал о любимой весенней сумочке Кейт Миддлтон.